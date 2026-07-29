29.07.2026 06:31:29

Rambus: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Rambus hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,61 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,42 Prozent auf 207,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 172,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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