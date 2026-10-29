Rambus: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Rambus hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,69 USD, nach 0,440 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 178,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 218,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at