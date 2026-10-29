|
29.10.2026 06:31:29
Rambus: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Rambus hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,69 USD, nach 0,440 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 178,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 218,3 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!