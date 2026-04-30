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30.04.2026 06:31:29
Rambus stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Rambus hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD gegenüber 0,560 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 180,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 166,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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