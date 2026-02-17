Ramchandra Leasing Finance gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ramchandra Leasing Finance hat am 14.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz lag bei 21,0 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 1213,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at