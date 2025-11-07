Ramco Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ramco Industries hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,73 INR. Im Vorjahresviertel hatte Ramco Industries 2,02 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ramco Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,65 Milliarden INR im Vergleich zu 3,53 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at