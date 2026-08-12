Ramco Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ramco Industries äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,00 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,58 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,14 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,27 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at