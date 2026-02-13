Ramco Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ramco Industries präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 12,94 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ramco Industries 10,27 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 3,89 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,44 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at