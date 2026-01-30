Ramco Systems legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ramco Systems lud am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,87 INR. Im Vorjahresviertel hatte Ramco Systems -2,790 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,57 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,78 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at