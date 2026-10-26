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26.10.2026 06:31:29
Ramco Systems legte Quartalsergebnis vor
Ramco Systems lud am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ramco Systems ein EPS von 3,37 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,82 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,76 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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