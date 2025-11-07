Ramco Systems: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ramco Systems ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ramco Systems die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,37 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -2,700 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,76 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,43 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at