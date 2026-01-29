Ramkrishna Forgings hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ramkrishna Forgings hat sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,51 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent auf 10,99 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,74 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,700 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 9,40 Milliarden INR gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at