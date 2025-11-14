Ramkrishna Forgings öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ramkrishna Forgings hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,53 INR gegenüber 10,50 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,54 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,08 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at