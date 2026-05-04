Ramkrishna Forgings vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ramkrishna Forgings lud am 01.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Ramkrishna Forgings hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,09 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,04 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,17 Milliarden INR – ein Plus von 28,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ramkrishna Forgings 9,47 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,97 INR. Im Vorjahr waren 22,95 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Ramkrishna Forgings 42,38 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 39,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at