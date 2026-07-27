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27.07.2026 06:31:29
Ramkrishna Forgings veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Ramkrishna Forgings hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,58 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ramkrishna Forgings ein EPS von 0,650 INR je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,17 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ramkrishna Forgings einen Umsatz von 10,15 Milliarden INR eingefahren.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 2,90 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 10,97 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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