Ramkrishna Forgings: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ramkrishna Forgings lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 3,88 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ramkrishna Forgings -0,530 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 54,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,05 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 9,08 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at