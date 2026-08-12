Ramky Infrastructure gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ramky Infrastructure hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 5,68 INR. Im letzten Jahr hatte Ramky Infrastructure einen Gewinn von 10,75 INR je Aktie eingefahren.

Ramky Infrastructure hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,71 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,79 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at