09.02.2026 06:31:29
Ramky Infrastructure öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ramky Infrastructure äußerte sich am 07.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Ramky Infrastructure hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,35 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,15 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,89 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,59 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
