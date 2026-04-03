Ramm Pharma stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ramm Pharma gab am 01.04.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ramm Pharma ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Mit einem Umsatz von 0,2 Millionen CAD, gegenüber 1,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 79,21 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at