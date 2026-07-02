Ramm Pharma stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ramm Pharma hat am 30.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 77,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at