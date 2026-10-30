Ramp Metals präsentierte Quartalsergebnisse

Ramp Metals hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,010 CAD beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at