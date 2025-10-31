Ramp Metals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ramp Metals hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2025 endete.

Ramp Metals hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,050 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at