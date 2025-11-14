Rana Gruber AS Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Rana Gruber AS Registered hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Rana Gruber AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,60 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,66 NOK je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rana Gruber AS Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 425,2 Millionen NOK im Vergleich zu 388,6 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at