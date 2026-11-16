Rana Sugars hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Rana Sugars hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,29 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,920 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 3,37 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rana Sugars 3,45 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at