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01.06.2026 06:31:29
Rana Sugars: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Rana Sugars hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,81 INR gegenüber 2,59 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,38 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 7,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,75 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
In Sachen EPS wurden 1,55 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rana Sugars 2,24 INR je Aktie eingenommen.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Rana Sugars mit einem Umsatz von insgesamt 17,43 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 17,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 1,79 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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