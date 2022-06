Rancho Valencia arbeitet mit Rackspace Technology zur Stärkung der Kundendienststandards und Optimierung der E-Mail-Infrastruktur an Migration zu Office 365

Die aktualisierte E-Mail-Plattform führte zu einer Leistungssteigerung von 30 %

SAN ANTONIO, June 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass Rancho Valencia mit dem Unternehmen zusammengearbeitet hat, um seinen E-Mail-Server von lokal auf Office 365 zu migrieren, die Kundendienststandards zu stärken, seine E-Mail-Infrastruktur zu optimieren und Microsoft® 365™ weiter in seinen täglichen Betrieb zu integrieren. Die aktualisierte E-Mail-Plattform führte zu einer 30 % schnelleren und sichereren Erfahrung als zuvor.

Rancho Valencia ist ein im Forbes Travel Guide aufgeführtes Fünf-Sterne-Resort und Spa auf 18 Hektar nördlich von San Diego, Kalifornien (USA). Das in Privatbesitz befindliche Unternehmen wurde 2001 gegründet und beschäftigt 350 Mitarbeiter mit einem Jahresumsatz von 25 Mio. USD.

Das Gastgewerbe in den USA ist eine 133-Milliarden-Dollar-Branche , und IT-Services und -Management in der Hotellerie unterscheiden sich von vielen traditionellen IT-Modellen, da die Hotellerie-IT zusätzlich zu den traditionellen Abläufen viele zusätzliche Herausforderungen in Bezug auf die Gästebindung und den Gästeservice mit sich bringt. Durch Investitionen in technologische Anwendungen an den Berührungspunkten auf der gesamten Kundenreise haben Hoteliers die Möglichkeit, ihren Umsatz zu steigern und die Gästebindung zu verbessern.

"Das Team von Rackspace Technology hat sich die Zeit genommen, unsere bestehende E-Mail-Umgebung zu analysieren, einen Plan und einen Zeitplan für die Migration unseres E-Mail-Servers von lokal zu Rackspace Technology Exchange und dann zu Microsoft 365 bereitzustellen", so Omid Arjomand, InfoTech Director, Rancho Valencia. "Unser Resort wollte das Beste aus seiner Microsoft 365-Umgebung und -Plattform herausholen, um den Umsatz und die Kundenzufriedenheit zu optimieren. Wir wurden hauptsächlich aufgrund der Verfügbarkeit des Supports an Rackspace Technology verwiesen, aber das Team war in der Lage, sich an unser einzigartiges Ticketing anzupassen und effektiv darauf zu reagieren, und hat unsere Erwartungen in Bezug auf Kundenservice und Professionalität übertroffen, was wir sehr zu schätzen wussten."

Rancho Valencia nutzte die Microsoft 365-Umgebung und -Plattform, indem es die Vorteile des Microsoft 365-Ökosystems in Kombination mit Anwendungen und Tools von Rackspace Technology voll ausschöpfte. Die verbesserte Plattform spart Geld und setzt Ressourcen für die App-Entwicklung frei. Die Stabilität, die Sicherheit und die Leichtigkeit, mit der die Einhaltung der Vorschriften erreicht werden kann, haben sich verbessert.

"Mit Hilfe von Rackspace Technology war Rancho Valencia in der Lage, Kosten zu senken, die Leistung zu verbessern und die Sicherheit zu erhöhen und gleichzeitig den Gästen ein digitales Fünf-Sterne-Erlebnis zu bieten", so Jeff DeVerter, Chief Technology Evangelist bei Rackspace Technology. "Die aktualisierte E-Mail-Plattform von Rancho Valencia hat den Benutzern ein um 30 % schnelleres und sichereres Erlebnis als zuvor und ein verbessertes Gesamterlebnis geboten."

