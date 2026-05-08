Rand Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rand Capital lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,12 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,290 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,82 Prozent zurück. Hier wurden 2,3 Millionen USD gegenüber 2,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at