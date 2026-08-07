Rand Capital: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Rand Capital hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,600 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Rand Capital im vergangenen Quartal 2,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rand Capital 1,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at