Rand Capital vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Rand Capital hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf -0,7 Millionen USD – ein Plus von 47,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rand Capital -1,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at