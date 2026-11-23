Rand Worldwide hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,02 Prozent auf 36,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38,2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at