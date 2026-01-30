Rand Worldwide stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rand Worldwide hat am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rand Worldwide noch ein Gewinn pro Aktie von 0,320 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 43,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 62,8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at