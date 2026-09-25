Rand Worldwide: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Rand Worldwide hat am 23.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Rand Worldwide 0,480 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 41,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 55,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,31 USD beziffert, während im Vorjahr 1,37 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Rand Worldwide in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 190,63 Millionen USD im Vergleich zu 178,84 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at