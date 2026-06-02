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02.06.2026 06:31:29
Rander vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Rander hat am 30.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,61 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rander ein EPS von -0,540 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 519,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei -13,6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,2 Millionen INR umgesetzt.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,170 INR gegenüber -0,440 INR im Vorjahr verkündet.
Der Umsatz lag bei 18,29 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 34,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 13,58 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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