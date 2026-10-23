Randstad verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Randstad äußerte sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,460 EUR erwirtschaftet worden.

Randstad hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,12 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,81 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,719 EUR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 6,05 Milliarden EUR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at