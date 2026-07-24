Randstad: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Randstad präsentierte in der am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,260 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5,90 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,79 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,619 EUR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 5,85 Milliarden EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.at