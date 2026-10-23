Randstad: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Randstad ließ sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Randstad die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Randstad 0,270 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Randstad mit einem Umsatz von insgesamt 7,04 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,62 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,410 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 6,90 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at