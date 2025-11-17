Rane: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rane hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Rane hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 16,45 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 124,44 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 13,99 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,17 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at