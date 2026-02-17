Rane hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Rane lud am 14.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 35,41 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,27 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rane im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,35 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 12,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at