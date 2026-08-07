Rane (Madras): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rane (Madras) hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,89 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rane (Madras) ein EPS von 6,70 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,42 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,81 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at