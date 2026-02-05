|
Rane (Madras) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Rane (Madras) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,04 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,140 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 94,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,15 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 5,22 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
