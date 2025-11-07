Rane (Madras) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rane (Madras) veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,77 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,420 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 73,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,19 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 5,29 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at