Rane (Madras): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Rane (Madras) hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 13,37 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,37 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,48 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rane (Madras) einen Umsatz von 9,01 Milliarden INR eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 38,89 INR. Im letzten Jahr hatte Rane (Madras) einen Gewinn von 13,62 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Rane (Madras) im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38,63 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 33,90 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at