Range Capital Acquisition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Range Capital Acquisition A ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Range Capital Acquisition A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at