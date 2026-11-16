|
16.11.2026 06:31:29
Range Capital Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse
Range Capital Acquisition A hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,01 USD. Im letzten Jahr hatte Range Capital Acquisition A einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer erwartet -- DAX vor ruhiger Eröffnung -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag etwas unter Druck geraten. Der deutsche Aktienmarkt wird stabil erwartet. Zum Wochenbeginn geht es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.