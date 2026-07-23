Range Resources öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Range Resources hat am 21.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,83 USD, nach 0,990 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 760,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 701,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at