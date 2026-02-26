Range Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Range Resources hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Range Resources 787,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 680,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 2,74 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Range Resources 1,09 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 2,99 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 26,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

