Range Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Range Resources stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,75 USD gegenüber 0,600 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 784,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Range Resources einen Umsatz von 655,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at