Ranger Energy Services A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ranger Energy Services A hat am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,68 Prozent auf 159,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 135,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at