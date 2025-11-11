|
11.11.2025 06:31:28
Ranger Energy Services A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Ranger Energy Services A hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 USD, nach 0,390 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 128,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 153,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
