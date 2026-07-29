Ranger Energy Services A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ranger Energy Services A lud am 27.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 USD, nach 0,320 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Ranger Energy Services A mit einem Umsatz von insgesamt 176,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 25,53 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at