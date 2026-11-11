|
11.11.2026 06:31:29
Ranger Energy Services A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Ranger Energy Services A hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,30 Prozent auf 162,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 128,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!