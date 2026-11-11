Ranger Energy Services A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ranger Energy Services A hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,30 Prozent auf 162,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 128,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at